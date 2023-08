Molestie sessuali e discriminazioni | tre ballerine denunciano Lizzo

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tre exdiavrebbero sporto denuncia contro la cantante, accusandola die di aver creato un ambiente di lavoro estremamente ostile. Accuse circolate e rese pubbliche appena un giorno fa e che già producono conseguenze: durante la tappa del tour a Boston, in Massachussets, Beyoncé avrebbe infatti volutamente omesso il nome dimentre cantava Break My Soul (The Queens Remix). Al posto di cantare Betty Davis, Solange Knowles / Erykah Badu,, Kelly Rowl’ (You know you can do it), Bey avrebbe sostituito il nome dicon quello di Erykah Badu, ripetendolo quattro volte. Beyoncé seemingly skips over’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour. She ...