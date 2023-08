(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Hato una ragazzina di 13nelle parti intime ed hato in linciaggio da parte dei genitori e delle persone presenti in piazza. E' accaduto nella tarda serata di ieri nella frazione di Keira, nel comune di, dove un 60enne con una scusa si è avvicinato ad un gruppetto di ragazzini e ha toccato nelle parti intime l'adolescente. Un gesto questo che ha profondamente scosso il gruppetto di minorenni che hanno chiesto aiuto ai genitori. L'arrivo dei carabinieri ha placato la loro ira ma l'uomo, una volta portato in caserma dove sono stati appurati i fatti, è stato denunciato per molestie sessuali su minori.

Molesta una ragazza di 13 anni a Cassino e rischia il linciaggio

