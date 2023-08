Tiraspol (Mda) 19:00(Nor) -(Fin) 19:00 FC Copenhagen (Den) - Breidablik (Ice) 20:00 Galatasaray (Tur) - Zalgiris (Ltu) 20:30 EUROPA EMIRATES CUP Arsenal - Monaco 19:00 EUROPA EUROPA ...Tiraspol (MDA) 19.00 -(NOR) -(FIN) 20.00 - FC Copenaghen (DEN) - Breidablik (ICE) 20.30 - Galatasary (TUR) - Zalgiris...00,Ore 19:00, Maccabi Haifa - Sheriff Ore 19:00, Genk - Servette Ore 20:00, Copenhagen - Breidablik Ore 20:30, Galatasaray - Zalgiris Andata Martedì 25 luglio Ore 18:00,1 - ...

Molde-HJK Helsinki (Champions League, 02-08-2023 ore 19:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Anche in piena estate il grande calcio non si ferma: ecco di seguito tutte le gare odierne, mercoledì 2 agosto ...Preliminari di Chiampions League, all' Aker Stadion di Molde si riparte dall'1-0 per l' Hjk. I norvegesi scendono in campo con la consapevolezza di avere le carte in regola per ribaltare il risultato, ...