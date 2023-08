Una donna di trentasette anni è stata ritrovata senza vita sul divano di casa sua, in un palazzo di, vicino al Castello visconteo. I vigili del fuoco sono entrati dal lucernario. Sul posto, ...Padre Sorge (1929 - 2020) tenne la meditazione il 13 giugno del 2014 nel collegio Cairoli di... Per me era une i misteri non si possono capire... Anche quella volta l'incontro con ...Oltre 600 i figuranti locali che hanno partecipato alle riprese aAnche Pezzali non è indenne ... il mistery drama Un'estate fa , con Lino Guanciale e Filippo Scotti alle prese con unche ...

Mistero a Pavia, donna di 37anni trovata morta nel suo appartamento TGLA7

Non la vedevano uscire da alcuni giorni e così i vicini hanno deciso di lanciare l’allarme. Una donna di trentasette anni è stata ritrovata senza vita sul divano di casa sua, in un palazzo di Pavia, v ...Una donna candidata sindaca del centrodestra a Pavia Circola il nome di Elisabetta Fedegari, 42 anni, avvocato, già candidata alle regionali con Fratelli d’Italia. Così si dice negli ambienti della p ...