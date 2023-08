Minniti al Secolo | “Bene Meloni su migranti e Piano Mattei L’Occidente si muova per non favorire Putin”

Leggi su secoloditalia

Marco Minniti, 67 anni, nato a Reggio Calabria. Da giovane aderisce al Pci in una città segnata dalla rivolta e dai sussulti della ndrangheta. Diventa segretario provinciale del partito, poi numero uno del Pds. Ma l'orizzonte calabrese gli sta stretto. Nel 1998 è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Massimo D'Alema. Parlamentare per vent'anni, è stato vice ministro agli interni, di nuovo sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Renzi con la delega ai servizi segreti, poi titolare del Viminale durante il governo Gentiloni. Presiede la fondazione Med Or di Leonardo ed è una delle menti più lucide della geopolitica e dell'immigrazione. Presidente, partiamo dalla Conferenza di Roma sulla migrazione e sul Mediterraneo organizzata dal governo. Qual è il suo giudizio?