Milano | morto il 18enne travolto nell' incidente tra due auto in viale Umbria

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Èall'ospedale Niguarda ilcanadese che era statoieri da un', mentre con i genitori stava passeggiando sul marciapiede di. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altraper poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre, sotto choc, erano stati portati in ospedale. I chirurghi hanno tentato inutilmente di salvare il ragazzo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Incidente in viale Umbria a Milano, è morto Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni investito e schiacciato contro un palo Corriere Milano

