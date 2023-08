Milano | morto il 18enne investito da un' auto e schiacciato contro un palo | falciato sotto gli occhi dei genitori

"Eravamo in coda in autostrada, con mio marito viaggiavamo dain Sicilia, fermi per una coda ... alle 13.15 del 27 luglio 2013, mio marito Roberto è, la chiamano morte cerebrale, abbiamo ...Il giovane, che era insieme ai genitori, è deceduto nella ...Troppo gravi le ferite. Per lui non c'è stato nulla da fare. Èil ragazzo di 18 anni, Michael, travolto martedì pomeriggio in viale Umbria ada un'Audi Rs7 che si era appena schiantata con una Renault Capture. Il giovane, soccorso in condizioni ...

Milano, morto il 18enne travolto dall'auto sul marciapiede TGCOM

È morto nella notte, all’ospedale Niguarda, il 18enne coinvolto nell’incidente a Milano avvenuto martedì 1 agosto in viale Umbria. Michael, questo il nome del ragazzo di origine canadese, era rimasto ...È morto il ragazzo di 18 anni che martedì è stato falciato da un'auto in viale Umbria a Milano e schiacciato contro un palo. Il giovane, libanese con doppio passaporto canadese, aveva riportato una ...