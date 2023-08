Milano-Cortina 2026 arriva 50 anni dopo ‘le Olimpiadi mai viste’ di Denver 1976 Il Colorado rinunciò | ma non è il caso dell’Italia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La preoccupante situazione relativa al compimento degli impianti necessari ai Giochi olimpici invernali diha fatto sorgere, da parte di alcuni, un paragone con quanto avvenuto mezzo secolo orsono. Nel 1973 il Cio cambiò in corsa la sede dellebianche. L’evento andò in scena a Innsbruck, ma era stato assegnato a, che però si tirò indietro. Andiamo con ordine. Al di là dell’inquietante ricorrenza, i punti in comune con le difficoltà italiane sono pochi. La città delottenne l’organizzazione della XII edizione dei Giochi olimpici invernali nel maggio del 1970, superando la concorrenza di Sion (Svizzera), Tampere (Finlandia) e Vancouver (Canada). Guadagnata la manifestazione, The Mile High City cominciò a preparare ...

Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali2026 a villa Doria Pamphili. "Credere in noi stessi, ...... in questo periodo storico sta ad esempio collaborando in modo attivo per dar vita nuova a molti degli impianti sciistici che saranno utilizzati per le prossime Olimpiadi di. Il Gruppo ...Dai 50 mila spettatori della Rydercup Roma che si tiene a settembre ai 32 milioni di pellegrini del Giubileo del 2025, per proseguire poi con le Olimpiadi didel 2026, l'Expo Roma ...

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Lo storico hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo, costruito nel 1901, oggi proprietà di un fondo di investimento inglese, ...CORTINA D’AMPEZZO - Sono già partite le lettere per invitare le imprese a realizzare lo Sliding Centre delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Per costruire la nuova pista, ...