Milan | Reijnders sui social | “Ultimo sforzo della tournée americana”

Ilinvece sta attuando una vera e propria rivoluzione, soprattutto a centrocampo. Andato via Sandro Tonali, sono arrivati Loftus - Cheek ein attesa dell'ufficialità di Musah e ...Dal 15' cresce il: Loftus - Cheeck lanciasul centro destra dell'area fino alla porta: diagonale parato. Sull'angolo seguente Tomori svetta e manda alto tutto solo. Poi altri spunti: ...Passando ai nuoviha dato buoni segnali, buona tecnica e velocità che ci servivano con il ...a parlare anche se sarà richiesto sicuramente uno step e dei miglioramenti per essere 'da' ...

Non è ancora concluso il mercato in entrato del Milan. Un altro possibile colpo per i rossoneri potrebbe arrivare da un club rivale ...Dopo De Ketelaere, l'Atalanta mette nel mirino un altro obiettivo proprio dal Milan che ora deve procedere con le uscite.