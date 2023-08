Milan | Leao | “I nuovi acquisti sono molto forti | hanno alzato il livello”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’attaccante del, Rafaha commentato ai microfoni diTV la sconfitta per 1-0 contro il Barcellona nell’ultimo match della tournée americana: “Abbiamo affrontato una grande squadra e purtroppo abbiamo subito un goldifficile da parare. La squadra comunque ha fatto bene, siamo riusciti a creare tanto“. L’attaccante portoghese ha poi elogiato i: “, non ho dubbi sul fatto che abbianoildella squadra“. SportFace.

Stefano Pioli si mostra comunque soddisfatto al termine della tournée del, dopo le gare con ... E su: "Vogliamo che sia il più possibile in possesso, ma non deve essere l'unica opzione". . . ...Ilsfiora il gol anche nel finale di tempo, quandosgasa per la prima volta a sinistra, salta Kounde e arriva al tiro, trovando la risposta attenta di Pena. La ripresa si apre ancora con l'...Ilha perso in rimonta con il Real Madrid, dal dischetto contro la Juve e infine contro il Barcellona senza realizzare una rete. L'allenatore, nella conferenza, ha spiegato il suo punto di ...Stefano Pioli si mostra comunque soddisfatto al termine della tournée del Milan, dopo le gare con Juve ... "dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare". E su Leao: "Vogliamo che ...Il Milan è stato sconfitto 1-0 nell'amichevole giocata contro il Barcellona a Las Vegas. Autore della rete vincente Ansu Fati. I blaugrana, che sabato avevano sconfitto 3-0 il Real ...