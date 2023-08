Milan | Furlani e l'arte di vendere | Tonali il colpo dell'estate | gli 11 casi ancora aperti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un vecchio maestro di calcio diceva che il bravo dirigente si vede non da come compra ma da come vende. E da questo punto di vista, bisogna...

...e così valorizzando meglio uno dei tanti acquisti della campagna d'estate del duo Moncada. ... Ilsubisce quasi costantemente il gioco manovrato del Barca con ottimi palleggiatori e ...... sia perchè TUTTI NOI, tifiamo il, la squadra e non certo i singoli, ma specialmente perchè ...e Moncada forti della liquidità ottenuta dalla cessione di Tonali hanno avuto un doppio ...Dopo tanto acquistare, ora bisogna vendere, ma una cosa è certa: il mercato delè dinamico e sempre in movimento. Il trio composto da, D'Ottavio e Moncada gioca su più tavoli per dare a Stefano Pioli una squadra competitiva e con più alternative. Accasato Rebic al ...

Calciomercato Milan, Furlani scatenato: due talenti argentini per Pioli Footballnews24.it

Di 2 Milan, le ultime news di mercato Calciomercato Milan, news su un nome nuovo. Per quanto riguarda il calciomercato rossonero, in queste ore in casa… Leggi ...L'Atalanta fa sul serio per Charles De Ketelaere. Dopo l'anno complicato in rossonero, il belga è ormai fuori dal progetto di Stefano Pioli e la Dea sta cercando di trovare la soluzione giusta per con ...