Milan | De Ketelaere ha mercato | ma lui vorrebbe restare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Charles Depotrebbe partire, ma il calciatore belga, nonostante abbia molte richieste di, vuole conquistare ilIlcerca soluzioni in uscita per Charles De. Secondo quanto riportato da Relevo, il giocatore belga non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. La sua intenzione, per ora, è quella di non lasciare i rossoneri. Alcuni incontri, però, sono in sospeso e verranno ripresi al termine del tour americano. Sul tavolo ci sono tanti club interessati: la Real Sociedad, un'altra squadra spagnola, una tedesca e, soprattutto, una italiana.