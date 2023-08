Milan-Barcellona 0-1 | Reijnders promosso | Pulisic si fa vedere poco

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilcontinua la fase di preparazione con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronto ai nastri di partenza della stagione. La dirigenza rossonera è stata la vera protagonista del calciomercato e la squadra è stata completamente rivoluzionata. La squadra di Stefano Pioli si candida ad una stagione da grande protagonista ed è considerata la vice-Napoli. E’ andata in scena all’Allegiant Stadium la sfida tra. La sfida si è decisa al 55? con un gol di Ansu Fati. Il tecnico Stefano Pioli si è schierato con il tridente formato da Leao, Giroud e, a centrocampo Tijjani, Loftus-Cheek e Krunic, in trattativa per una possibile cessione. Ottima partita diper 70 minuti, poi un errore in zona nei minuti finale macchia sono in parte la prestazione. ...