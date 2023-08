Milan-Barcellona 0-1 | Pioli | “Non vogliamo avere solo Leao come opzione”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevolea Las Vegas. Le dichiarazioni

Ilviene sconfitto 1 - 0 dala Las Vegas nell'ultima delle amichevoli estive del tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55 con un destro a giro imparabile ...Esce sconfitto dall'amichevole di Las Vegas ilsotto il colpo di Ansu Fati del. I rossoneri di mister Pioli hanno affrontato i rivali catalani guidati da Xavi e si sono arresi al gol del numero 10 blaugrana, entrato nella ripresa ...Vittoria meritata per il, ma che non va ad intaccare il percorso del, chiamato ad archiviare queste sconfitte indolori ed a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della ...

Il Barça vince con Ansu Fati, il Milan si vede a tratti. Leao, lampi di genio La Gazzetta dello Sport

Altra sconfitta per il Milan negli Stati Uniti. Davanti ai 39mila spettatori dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, la formazione rossonera ha chiuso l'esperienza statunitense perdendo di misura contro ...A livello di risultati, la tournée americana è stata decisamente negativa. Dopo aver perso con il Real Madrid (3-2) e con la Juventus (ai rigori), il Diavolo ...