Milan-Barcellona 0-1 | commento e tabellino dell’amichevole

Dopo l'annullamento della partita contro ile la vittoria (ai rigori) contro ildi Stefano Pioli, affronterà questa notte il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Cristiano Giuntoli (...... dopo l'annullamento della gara contro ilin apertura di tournée negli Stati Uniti e la vittoria ai rigori ottenuta sulvenerdì 28 luglio, i bianconeri scenderanno infatti in campo a ...Saltata la sfida con il, archiviata la vittoria ai rigori sul, la Juventus nella notte italiana affronterà al Camping World Stadium di Orlando il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un'...Il giocatore è in uscita ma al momento non ha mercato, motivo per cui i blaugrana potrebbero proporgli la rescissione consensuale ...Il Milan è stato sconfitto 1-0 nell'amichevole giocata contro il Barcellona a Las Vegas. Autore della rete vincente Ansu Fati. I blaugrana, che sabato avevano sconfitto 3-0 il Real ...