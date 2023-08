Mia madre crollata a terra | Wanda Nara e la malattia | il momento più drammatico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023)si è confidata con il giornalista Angel de Brito e ha parlato della leucemia che le è stata diagnosticata nei giorni scorsi. “All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo - ha rivelato la moglie di Icardi - e mi hanno abbracciata. Io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono. Sono ancora sotto choc, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto nulla, l'ho saputo in tv”. La notizia della leucemia ha gettato nello sconforto tutte le persone più vicine a. “Sono andata nel panico - ha raccontato la diretta interessata - perché non sapevo cosa stesse succedendo. I medici avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia ...