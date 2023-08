Mi spiace ma non mi unisco al coro degli elogi. Meloni in politica estera è ambigua

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La clamorosa esclusione della Francia nella conferenza sull'immigrazione, l'intervista con la più complottista delle giornaliste americane, nessuna netta condanna dal govero del golpe in Niger. Di europeismo e atlantismo non v'è traccia

Mi, mapossiamo competere con la loro offerta fuori mercato'.GANCIO POETICO - Nel mezzo, però, c'è anzitutto la correttezza nei riguardi de La7, con cui Giletti è ancora formalmente impegnato, ma anche il fatto (per forza di cosesecondario) che gli unici ...... mimolto per lei ". Sia Jenna Fischer che John Krasinski hanno già trovato la loro anima ... con il quale ha avuto due figli, mentre Krasinski ha due figli che, per colpa di The Office,...

Mi spiace ma non mi unisco al coro degli elogi. Meloni in politica ... L'HuffPost

A me spiace (davvero!) non potermi unire al coro degli elogi nei confronti di Giorgia Meloni e del governo che presiede per la sua politica estera e per i rapporti internazionali. Spiace perché la ...L'amore romantico dei 20 anni, le disillusioni dei 40 anni e l'esperienza. La lettera di una lettrice trentenne a Ester Viola ...