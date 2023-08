Meteo | picchi di 39°C al sud poi crollo delle minime a simil-autunnali

Temperature massime ancora elevate sull'Italiadi 39°C al Sud. Queste le previsionidi oggi e per le prossime ore. Ma, da domani, giovedì 3 agosto, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe trasformerà l'estate in autunno ...Temperature massime ancora elevate sull'Italiadi 39°C al Sud. Queste le previsioniper le prossime ore. Ma, da domani, giovedì 3 agosto, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe trasformerà l'estate in autunno per ...Le previsioniper i prossimi giorni ci dicono di temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura efino a 39°C in Sicilia. Poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone ...

Meteo Italia, picchi di 39°C al Sud. Poi il ciclone Circe porterà l ... Entilocali-online

FOGGIA – Il meteo oggi in Italia ancora dominato dall’estate, con sole e caldo. Ma da domani il quadro cambia con l’arrivo del ciclone Circe che porterà maltempo, soprattutto a Nord: allerta meteo in ...ROMA – Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura e picchi fino a 39°C in Sicilia, poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe farà crollare le minime, e ...