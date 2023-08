Meteo | il caldo “infernale” già finito? Come sarà il tempo ad agosto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “ilnei prossimi giorni? Azzardiamoci fino intorno al 10 di. Buone notizie perché finalmente ilrovente nord-africano verrà via via domato, tant’è che entro la fine di luglio l’anticiclone africano verrà rispedito in Africa. Quindi arriveranno più fresche correnti atlantiche che ci consentiranno di vivere giornate un po’ meno drammatiche di quelle che abbiamo vissuto. Tant’è che prevediamo che tra l’1 e il 10 disu quasi tutta l’Italia le temperature massime oscillino intorno a 30 gradi. Meglio di così non potremmo pretendere”. Così il colonnello Mario Giuliacci (www.giuliacci.it) nei giorni scorsi prevedeva un rallentamento delle temperature in Italia. Sul suo sito, poi, l’analisi dettagliata sulprevisto ...