Meteo | ciclone Circe al Nord | caldo resiste al Centro-Sud Previsioni di giovedì 3 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilproveniente dalEuropa si avvicina al nostro Paese e, nei prossimi giorni, porterà un peggioramento su tutte le regioni. In particolare, dicono gli esperti,il maltempo riguarderà soprattutto il: dal pomeriggio, attesi temporali via via più frequenti e violenti che potrebbero portare nuove grandinate e vento forte. Il tempo peggiorerà prima su Liguria di Levante e sull'arco alpino. Attesi nubifragi anche sul Friuli-Venezia Giulia e piogge e temporali sull'Alta Toscana.e venerdì è prevista una nuova allertaa Milano. Sul resto dell’Italia, sarà unsoleggiato e asciutto. Entro il week-end, però, il maltempo raggiungerà anche le regioni dele del ...

Da domani cambierà tutto a iniziare dal Nord. IlCirce farà crollare le minime, e l'estate sarà simil - autunnale per qualche giorno. Significativi anche i 34 gradi previsti a Bologna dove domenica, ad esempio, è invece attesa una minima ...Temperature massime ancora elevate sull'Italia picchi di 39°C al Sud. Queste le previsioniper le prossime ore. Ma, da domani, giovedì 3 agosto, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. IlCirce trasformerà l'estate in autunno per qualche giorno. Lorenzo Tedici, meteorologo del ...Queste le previsionidi oggi e per le prossime ore. Ma, da domani, giovedì 3 agosto, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. IlCirce trasformerà l'estate in autunno per qualche giorno. ...

Ciclone Circe, quando arrivano i temporali: estate in crisi nell'agosto 2023 il Resto del Carlino

Profondo ciclone atlantico abborda il Nordovest Europa con raffiche oltre 80km/h, nel weekend avrà conseguenze dirette anche sull'Italia.L’Italia quindi dirà temporaneamente addio all’estate per un primo assaggio d’autunno: il ciclone, che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà ...