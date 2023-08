Mestieri | oltre 1 200 spazzacamini attesi al 40° Raduno internazionale

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Quarant'anni di raduni, quarant'anni di pura suggestione, ma anche di storie difficili alternate a tanta allegria e spensieratezza: questa doppia anima, che affianca alle celebrazioni più goliardiche la memoria storica di un mestiere durissimo e dello sfruttamento minorile, caratterizza da sempre la storia deldello Spazzacamino. Il grande evento spegne quest'anno le sue prime 40 candeline con un'edizione che batterà ogni record. Sono infatti 1.200 gli 'uomini neri'a Santa Maria Maggiore e in Valle Vigezzo, in Piemonte, per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d'Italia, ha le radici più autentiche. Dal 31 agosto al 4 settembre, la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori ...