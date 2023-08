Mercogliano Stadium | la Nocerina corregge il tiro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la presa di posizione del sindaco di, Vittorio D’Alessio, (LEGGI QUI) rispetto al posticipo dei ridellapresso ilStudium, la socierà bianconerail. Di seguito la nota. “Lasta continuando a monitorare l’evolversi della situazione del terreno di gioco di, cittadina irpina individuata per il ripre campionato. La ditta Marrone sta effettuando una serie di lavori per ripristinare il terreno e consentire ai calciatori di allenarsi in sicurezza. Vogliamo ringraziare l’impegno del sindaco di, Vittorio D’Alessio che sin dall’inizio, insieme alla sua amministrazione, ha messo a disposizione della ...

A due giorni dalla partenza per Mercogliano, la svolta inattesa Dopo in rumors delle ultime ore che vedevano la Nocerina spostare la sede del ritiro per Montemilet ...