Mensa alla Scuola Primaria di Casapulla | il sindaco Lillo | «Offriamo un nuovo ed importante servizio alle famiglie»

... il contratto non ha per oggetto la ''somministrazione'' di pasti all'interno dellaaziendale ...luce del quadro rappresentato l'Agenzia non ritiene esistenti nel caso descritto i requisiti ...... prevista anche la sistemazione dei parcheggi e il rifacimento dellaaziendale. E' previsto ... si impegna insieme ai sindacati a diffondere la cultura del rispetto delle persone in merito...Il Dsu Toscana replicadenuncia di Sinistra Per, che ieri 1 agosto ha annunciato gli aumenti per il costo dellauniversitaria. I rincari, come segnalati dal sindacato studentesco, sono ...

Fornitura pasti alla Onlus, Iva al 10% anche su quelli destinati al ... FiscoOggi

E’ ormai cosa consolidata che il cibo riscuota effetti positivi tanto in ambito culturale quanto nello stare insieme intorno ad un tavolo. Lo ha ...Il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, boccia la programmazione 2023/2024 concernente il diritto allo studio universitario. Il suo è stato l’unico voto contrario nella ...