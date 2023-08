Meloni atlantista concentrata solo sul globo terracqueo E l' Italia naufraga tra migranti | Rdc e benzina alle stelle

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Giorgiaha fin da subito, in questo primo anno di governo, privilegiato la dimensione estera del suo agire politico. A riprova del suo interesse internazionale basta ricordare il fatto che è stata eletta presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei già nel 2020. Appena vinte le elezioni ha pienamente utilizzato l’”occasione” fornitale dalla guerra in Ucraina per collocare stabilmente l’a fianco degli Stati Uniti e della Nato. Segui su affarni.it