Meloni atlantici e fattore Alemanno | Lega più a destra Fratelli d' Italia e Giorgia rischiano la fine di M5S-Di Maio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da domenica i sonni disono meno tranquilli. È infatti nato un Movimento politico incentrato sulla figura dell'ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni

- scriveva Veneziani -ha cambiato la traiettoria lineare da cui era partita quando era all'opposizione e ha inanellato una serie di slalom che l'hanno condotta alla meta: palettie ...I volied elettorali di Giorgiavisti dai giornali e non solo... I Graffi di Damato Ai 90 minuti con Joe Biden alla Casa Bianca nella visita della premier italiana Giorgianegli Stati ... riconoscimento atlantico per il ruolo dell'Italia in politica estera Giorgiaesce dall'... Essere '' significa un modo di vita che è risultato vincente nell'ultimo secolo.

Meloni atlantici e fattore Alemanno, Lega più a destra. FdI e Giorgia rischiano la fine di M5s e Di Maio

Giorgia Meloni, la underdog della politica, ha spiazzato tutti. La visita alla Casa Bianca non era – né avrebbe potuto esserlo – un normale incontro di routine tra un capo di Stato e un capo di ..."Credo il posizionamento internazionale di Meloni sia corretto. Mi riferisco al posizionamento atlantico. Ho considerato un successo politico l'operazione su Zaki. Ho fatto i complimenti alla Presiden ...