Mauro Vecchiettini | morto per malore improvviso in ospedale a 58 anni il dirigente del Calcio Zoppola

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La comunità di, in provincia di Pordenone, è in lutto per la morte dia soli 58, a causa di un. L’uomo si è sentito male in casa e soccorso dalla moglie in attesa dei sanitari, è stato trasportato ina Udine dove si è spento dopo due giorni