Matteo Sciaudone è l’imprenditore che aiuta i professionisti a star bene Ecco la sua storia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La sua mission?re imprenditori e liberia rimettersi in forma., napoletano, classe 2001, vive da tempo a Dubai. Ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Emirati Arabi dopo la laurea in Economia e management alla Luiss Guido Carli di Roma. Ora si racconta tra impegni e nuovi obiettivi: “Sono un imprenditore e sento la necessità di valorizzare il mio tempo con allenamenti brevi ed efficaci, restando in forma anche mangiando spesso fuori per lavoro”. Riavvolgendo il nastro, torna al 2019, anno in cui parte la sua attività. “Ho iniziato a ricevere i primi clienti che mi dicevano di volersi rimettere in forma ma che non avevano tempo. Molti di loro mangiavano spesso fuori per colpa del lavoro, avevano già provato a rivolgersi a coach e nutrizionisti, ma se i risultati arrivavano con ...