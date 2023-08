Mattarella | progresso e pace solo abbandonando nazionalismi

Unpossibile - ha rimarcato- quando le ragioni del rispetto delle persone, delle comunità, dei gruppi sociali sono prevalse sugli scontri nazionalistici, ideologici o di classe, ......ildel Paese. Questo spirito servirebbe pure per la gestione degli sbarchi. "L'informazione ci ha fornito immagini recenti di morte in mare che feriscono le nostre coscienze".è ...È il motivo per cui, come ebbe a ricordare lo stesso, "La cooperazione è stata ed è un soggetto della democrazia economica, un vettore di. Una protagonista, insieme ad altri, di ...

Torino, 2 ago. (askanews) - Solo abbandonando nazionalismi e scontri ideologici è stato possibile per l'Europa costruire pace e benessere al posto di discordia e povertà. Lo ha sottolineato il Preside ...Il presidente della Repubblica chiede di accelerare per non perdere i fondi europei: "Un eventuale insuccesso non sarebbe una sconfitta dell’esecutivo, ma del Paese intero". E sulla riforma della gius ...