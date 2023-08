Mattarella | A Bologna matrice neofascista | ignobili depistaggi Meloni | Arrivare alla verità

(Di mercoledì 2 agosto 2023) " L'Italia ha saputo respingere gli eversori assassini, i loro complici , i cinici registi occulti che coltivavano il disegno di far crescere tensione e paura. E' servita la mobilitazione dell'...

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, per l'anniversario della strage di. ' Nel giorno dell'anniversario la Repubblica si stringe ai familiari e alla comunità cittadina ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della strage di. "La ricerca della verità completa - aggiunge - è un dovere che non si estingue , a ...Le parole di" Le immagini della stazione di, la mattina del 2 agosto 1980, ci hanno restituito un'umanità devastata da una ferocia inimmaginabile, da un terrore che ambiva a ...

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista accertata nei processi" Adnkronos

“L’Italia ha saputo respingere gli eversori assassini, i loro complici, i cinici registi occulti che coltivavano il disegno di far crescere tensione e paura. E’ servita la mobilitazione dell’opinione ...Le parole del Capo dello Stato a 43 anni dalla strage di Bologna: "La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno ...