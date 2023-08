L'amore Il grande amore di Cameron Diaz è stato l'attore, con cui ha fatto coppia dal 1995 al 1999. E' stata poi fidanzata dal 1990 al 1995 con il produttore Carlos De La Torre, dal 2001 ...... con Kevin Costner, Joe Morton, Susanna Thompson, Ron Rifkin, Kathy Bates, Linda Hunt,Craven, ... Jimmy Bennett, Emmy Rossum, Mike Vogel, Mia Maestro, Andre Braugher, Kevin, Freddy ...Nel film anche Joaquin Phoenix e(nella foto) Moulin Rouge! (2001). Il secondo Golden Globe, sempre come migliore attrice in un film commedia o musicale, arriva con questa pellicola ...

Matt Dillon: «La passione che mi muove» Vanity Fair Italia

L'attore americano, appena premiato all’Umbria Cinema Festival, racconta il privilegio di una carriera lunga 40 anni, il suo rapporto con l'Italia e lo sciopero che sta scuotendo Hollywood: «È giusto ...L'attore di Tutti Pazzi per Mary e Crash, ospite a Todi per il Festival diretto da Paolo Genovese, si è lasciato andare a un commento sullo sciopero degli attori in corso in USA ...