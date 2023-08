Marigliano | Alessia si risveglia dal coma dopo 12 giorni di agonia

A seguito dell'oro di Alberto Amodeo, sul podio mondiale si piazzanoBerra, nei 100 ... seguito dal terzo posto di Emmanuelenei 150MI Sm3. Primo posto anche per Stefano Raimondi nei ...Scortechini ha conquistato l'argento nei 50 stile S10, mentre Emmanueleha vinto il bronzo nei 50 rana S2.Scortechini ha conquistato l'argento nei 50 stile S10, mentre Emmanueleha vinto il bronzo nei 50 rana S2.I medici svegliano Alessia Basile dal coma farmacologico, segni di speranza per la 23enne investita lo scorso luglio ...Manchester – E’ terminata la seconda giornata di finale dei Campionati del Mondo di Nuoto Paralimpico. Italia ancora saldamente in testa al Medagliere con altri 3 ori 1 argento e 3 bronzi. Una serata ...