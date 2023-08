Margot Robbie e il suo sogno infranto | l’attrice scherza sul bacio mancato tra Barbie e Ken

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il film di, uscito il 21 luglio al cinema, ha generato una vera e propria ondata di isteria collettiva, tra gadget, citazioni e vestiti rosa, ed è ormai stato visto da milioni di persone. Non è una sorpresa quindi dire chee Ken non si bacino mai all’interno del film: la bambola creata da Ruth Handler e interpretata danon ha infatti nessun interesse romantico per la sua controparte maschile, in quanto… beh, lui è “solo Ken”. Ma qualcuno non è d’accordo. Come raccontato dalstessa durante un’intervista a People, pare che molte delle sue amiche, una volta venute a conoscenza del nuovo film, sperassero chebaciasse il protagonista maschile, interpretato da Ryan Gosling. ...