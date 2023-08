Marco Pantani vinceva il Tour de France 25 anni fa | quando il ciclismo italiano era al vertice

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un quarto di secolo, cinque lustri, fate un po’ voi ma 25sono tanti, soprattutto se volati in un lampo. Il ricordo del “Pirata” è forte e vivo negli occhi e nei cuori dei suoi tifosi ma le sue imprese sfociano già nel mito, accresciuto tragicamente dalla sua dolorosa scomparsa. Il 2 agosto del 1998 assistemmo a qualcosa di storico, per più motivi. Unin maglia gialla 33dopo Felice Gimondi, anch’egli sul palco a passare il testimone al suo successore. Il secondodopo Coppi (due volte, nel 1949 e nel 1952) capace di fare l’accoppiata Giro-nello stesso anno. Dopo il 1998 nessun altro è riuscito a portare a termine questa impresa di cui possono fregiarsi solo Jacques Anquetil (nel 1964), Eddy Merckx (nel 1970, 1972 e 1974), Bernard Hinault (nel 1982 e nel 1985), Stephen ...

E invece è stato così per, per tutti il Pirata. Un'anomalia condivisa con un altro corregionale, stavolta toccato in sorte al versante emiliano, Alberto Tomba , nato in quella Bologna ...Su di lui sono stati girati anche due film: ", un eroe tragico" e "Il Pirata -". Tutto per, tutti per raccontare la sua storia.piaceva perché era un uomo autentico,...

Il grande ciclista tu trovato morto in una stanza di un residence. Un caso giudiziario controverso. Ma noi ricordiamo solo il grande campione.Un quarto di secolo è passato da quando il 2 agosto del 1998 Marco Pantani vinse il Tour de France. Per un ciclista, è la vittoria più bella e importante. Meglio anche di un campionato del mondo su ...