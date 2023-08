Marco Pantani | il Pirata che 25 anni trionfò al Tour de France è ancora un pensiero fisso

Su di lui sono stati girati anche due film: ", un eroe tragico" e "Il Pirata -". Tutto per, tutti per raccontare la sua storia.piaceva perché era un uomo autentico,...Stiamo parlando die del fatto che sono incredibilmente trascorsi già 25 anni da quel momento esaltante per tutta l'Italia ciclistica (e non solo). Leggi Anche, il pusher ...E invece è stato così per, per tutti il Pirata. Un'anomalia condivisa con un altro corregionale, stavolta toccato in sorte al versante emiliano, Alberto Tomba , nato in quella Bologna ...Il ricordo del “Pirata” è forte e vivo negli occhi e nei cuori dei suoi tifosi, ma le sue imprese sfociano già nel ...Il grande ciclista tu trovato morto in una stanza di un residence. Un caso giudiziario controverso. Ma noi ricordiamo solo il grande campione.