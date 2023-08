Marcelo | serata da incubo | rompe gamba ad avversario e scoppia in lacrime VIDEO

Leggi su notizie

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Unadaper l’ex difensore del Real Madrid,. Il terzino brasiliano ha rotto (in maniera del tutto involontaria) laad uned èto inIl tutto è accaduto nel cuore della notte, in Brasile, quando si stavano disputando gli ottavi di finale della ‘Copa Libertadores‘ che hanno visto scendere in campo l’Argentinos Juniors e la Fluminense. Quest’ultima la squadra del calciatore inquadrato in foto,. Uno dei terzini sinistri più forti della storia e che ha vinto praticamente di tutto con il Real Madrid. Dopo tantissimi anni in cui ha militato in Europa ha deciso di ritornare in Brasile per chiudere, molto probabilmente, la sua carriera calcistica che gli ha regalato tantissime ...