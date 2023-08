Marcelo rompe la gamba a un avversario e scoppia in lacrime | infortunio choc

Nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense, nbsp;ha involontariamente rotto la gamba a Luciano Sanchez. L'ex Real Madrid, poi espulso, è scoppiato in lacrime disperandosi per aver fatto del male al suo ...Nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense,, storico ex terzino del Real Madrid, è stato protagonista involontario di un terribile fallo con cui ha involontariamente rotto la gamba al rivale Luciano Sanchez . L'ex Blancos , a seguito ...Il video dell' infortunio shock di Sanchez , vittima di un contrasto connel match di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense. Al minuto 58, il brasiliano ha involontariamente rotto la gamba all'avversario nel tentativo di difendere il pallone, ...

