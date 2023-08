Marcelo espulso | in lacrime per aver rotto la gamba a un avversario | infortunio-shock VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dramma in Argentinos Juniors-Fluminense, gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Libertadores. Nel corso del secondo tempoè...

Nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense, nbsp;ha involontariamente rotto la gamba a Luciano Sanchez. L'ex Real Madrid, poi, è scoppiato in lacrime disperandosi per aver fatto del male al suo ...Nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense,, storico ex terzino del Real Madrid, è stato protagonista involontario di un terribile .... ...per il Real Madrid: REAL MADRID (4 - 3 - 1 - 2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane,; Modric, ...Cuadrado (J) per doppia ammonizione. Ammoniti Dybala (J), Ramos (R), Carvajal (R), Kroos (R),...

Marcelo rompe la gamba a un avversario: espulsione e lacrime Goal.com

Incredibile episodio in Sudamerica che ha come protagonista Marcelo. Durante il match valido per gli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Fluminense e Argentinos Juniors. l'ex ...Una scena terrificante quella accaduta durante il match tra Argentinos Juniors e Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale di Copa Libertadores. Al 55' i giocatori in campo si sono ritrovati da ...