In un comunicato ufficiale il ministero degli Esteri fa riferimento a "una nuova edizione in corso delle esercitazioni'Cape Bayonet', che coinvolgono diverse forze britanniche" di quella ......di Stato " e lo ha fatto per evitare che fosse imposto l'immediato blocco degli aiuti" ma ... che non riconosce i golpisti, ma anche per non dare un peso eccessivo a possibilirusse ...A poche ore di distanza dalla diffusione della notizia del coinvolgimento deidi alto ... Ma non è da escludere che queste sianopuramente politiche, atte a rinforzare ancora di più il ...

Manovre militari Gb nelle Falkland-Malvine, l'Argentina protesta ... Agenzia ANSA

Il governo argentino ha ribadito oggi il suo "rifiuto energico" degli esercizi militari organizzati dalla Gran Bretagna nelle isole Falkland, denominate Malvine da Buenos Aires. In un comunicato ...Una manovra a cui partecipano oltre 30 navi da guerra e imbarcazioni della Marina russa, più di 30 aerei e circa 6 mila militari ...