Manfredi | la nuova Venere degli stracci in uno spazio protetto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sentito il maestro Pistoletto che sta rielaborando l’opera ed ha manifestato massima disponibilità nella realizzazione di un nuovo intervento e anche rispetto alla possibilità di poter poi lasciare l’opera al Comune così da poterla, nel caso, posizionare anche in uno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in relazione all’incendio che ha distrutto ‘La’ che era stata sistemata in piazza Municipio. Il sindaco, nel rispondere in aula all’interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia, ha riferito che rispetto all’ignifugazione dell’opera si tratta “di un trattamento che può solo ridurre o ritardare la combustione, l’ignifugazione assoluta non è possibile e comunque non rientrava nelle misure di ...