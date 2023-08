Manchester United | UFFICIALE | ceduto il portiere Bishop

Le sei inglesi, giusto per non scontentare nessuno, sono esattamente le Big Six della Premier League:City, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham. La Serie A è a quota ...Eppure il club bergamasco, che la grande cessione l'ha completata con l'addio di Hojlund al, salvo sorprese in questa estate non lo lascerà partire e lo ritiene incedibile.Sul giocatore ex Admira Wacker, pagato 190mila euro nel gennaio 2021, ci sono Fiorentina, che potrebbe perdere Amrabat nei prossimi giorni (piace al) e Fenerbahce, così come vanno ...

superando quindi gli 87 milioni spesi per Maguire dal Manchester United. Mancano solo gli ultimi dettagli e le visite mediche dovrebbero avvenire venerdì se tutto procederà secondo i piani. Per la ...Secondo le ultime news di mercato la Juventus sarebbe alla ricerca di un difensore centrale ecco che il nome nuovo messo nel mirino da Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Harry Maguire, stopper brita ...