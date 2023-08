Manchester United | all-in per un centrocampista del Bayern

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilnon molla la presa per Leon Goretzka. Il tedesco alè chiuso dalla coppia Kimmich-Laimer e starebbe pensando...

Commenta per primo Ilnon molla la presa per Leon Goretzka . Il tedesco al Bayern è chiuso dalla coppia Kimmich - Laimer e starebbe pensando di accettare l'offerta inglese, giunta ormai settimane fa. Lo ...L'attaccante piace anche a Nottingham Forrest e, ma vuole sbarcare in Italia e presto la trattativa potrebbe tagliare il traguardo. Del resto i giallorossi hanno la necessità di ...Ore 19.35 - Secondo 'calciomercato.it', anche ilsarebbe su Marcos Leonardo. Ore 19.30 - Secondo 'Globo Esporte', la Roma ha presentato un'offerta da circa 8 milioni di euro , da ...

L’ex calciatore Ben Foster ha parlato dell’unico hobby che l’ex campione dei Red Devils praticava per “rilassarsi” ...Ma il Santos dice no alla prima offerta dei giallorossi. La Lazio prende Isaksen e pensa a Kamada, Mina alla Fiorentina (ANSA) ...