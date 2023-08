... ma che non aggiunge nulla a quanto già mostrato in passato, come in "Modern" che sembra poter ... "with no children" e "Suburban war" stupiscono con i loro rimandi al rock Seventies, mentre le ......progetto Sapri smARTsarà anche l'artista internazionale, originario di Sapri, Angelo Accardi. Le informazioni e le notizie, da quelle di uso quotidiano a quelle turistiche, saranno inserite...... Mancuso (a, Palermo), Ghidotti (p, Avellino), Cagnano (d, Sudtirol), Binks (d, Coventry), ... Formazione tipo : Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabé, Estevez;, Sohm, ...

Man City-Lipsia, accordo per Gvardiol: sarà il difensore più caro di sempre Calciomercato.com

Manchester City - Arsenal è la finale del Community Shield: domenica a Wembley si assegna il primo titolo in terra inglese.Il dietro le quinte della vittoria per 2-1 dell'Atlético Madrid contro il Manchester City nell'amichevole di Seul. Memphis Depay e Yannick Carrasco hanno segnato i gol dell'Atlético.