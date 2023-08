Mamma qui comando io | svelata la data d’uscita nei cinema!

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Recentemente, RS Productions ha svelato ladiquiio, la nuova commedia di Federico Moccia: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato RS Productions in collaborazione con Mirari Vos è lieta di annunciare l’uscita nei cinema italiani dal prossimo 14 settembre del nuovo film di Federico Mocciaquiio, svelandone il poster e il trailer ufficiali.quiio è una commedia per la famiglia prodotta da Alexandra Cinematografica, Neo Art Producciones con Rai Cinema, diretta da Federico Moccia e con un cast che si rivolge a molteplici generazioni di pubblico: Daniela Virgilio, Simone Montedoro, Maurizio Mattioli, Corinne Clery e Alessio Di Domenicantonio. Poster, trailer e ...

comando io, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Federico Moccia. Un film con Aida Folch, Simone Montedoro, Daniela Virgilio, Pep Munné, Maurizio Mattioli. Da giovedì 14 settembre al ...RS Productions in collaborazione con Mirari Vos distribuirà nei cinema italiani dal prossimo 14 settembre il nuovo film di Federico Mocciacomando io . Sono stati diffusi ora il poster e il trailer ufficiali. Il film è una commedia per la famiglia prodotta da Alexandra Cinematografica e Neo Art Producciones con Rai Cinema, ...è nato Dasa. Fin dalla sua nascita ha conservato un ricordo insolito e aggiungiamo stravagante. ... le ascolta con molta passione dae papà, anche quelle che lui stesso si inventa. Ama ...

'Mamma qui comando io', arriva a settembre il nuovo film di Federico ... Rolling Stone Italia

Regia di Federico Moccia. Un film con Aida Folch, Simone Montedoro, Daniela Virgilio, Pep Munné, Maurizio Mattioli. Da giovedì 14 settembre al cinema.Io e il mio compagno abbiamo deciso di non condividere online né foto né video di nostra figlia. E non solo per via dei rischi della privacy. Non vogliamo essere noi a raccontare Berenice in Rete ...