Maltempo | prorogata la scadenza per raccogliere segnalazioni danni in agricoltura

Continua l'ondata diche da ieri sera ha colpito la Toscana. ' Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, ... Allerta meteofino alle 8 di domani Ieri la Sala operativa della ......del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Prosegue il: primi problemi in Valbormida Posted on 1 Dicembre 2017 Author Redazione Savona. Allertada ...Soprattutto in Lombardia, dove è statadi 24 ore l'allerta arancione. Al Centro - Sud saranno 18 le città da bollino rosso nel weekend: da Roma a Palermo passando per Pescara, Napoli e ...

Maltempo, prorogata la segnalazione di danni alle aziende agricole ... IL GIORNO

Regione Lombardia ha fissato per il 21 agosto la scadenza per raccogliere le segnalazioni di danni alle aziende agricole a seguito del maltempo che ha interessato diverse province nei giorni scorsi.Regione Lombardia ha concesso più tempo alle organizzazioni agricole per la conta dei danni provocati da temporali e grandinate. Dopo le domande via alle ispezioni e perizie dei tecnici regionali ...