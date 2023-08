Maltempo Milano | 50 mln di danni e 5mila alberi abbattuti Sala | “Piano per ripristinare il verde” Magari senza palme e banani

(Di mercoledì 2 agosto 2023)fa la conta deidel. E non sono pochi: 50 milioni di euro in totale,, 2.500 interventi da eseguire sulle strade. “Non è definitiva, ma riteniamo cheabbia subito un danno attorno ai 50 milioni di euro”, ha spiegato il sindaco Pd, Beppe, in un

... sempre più spesso, di eventi atmosferici particolarmente intensi e violenti Tre le giornate nere sul fronte dela luglio: il 12, il 21 e 24 con danni diversi a seconda delle zone- ...Come aveva potuto ilcolpire la sacralità di San Siro Poi piano piano arrivo di fianco ... lì accanto, nei primi anni settanta, era sorto il Palazzetto dello Sport di. Una struttura ...... che ne firma anche la regia insieme a Marco Panfili (in caso dilo spettacolo si terrà al ...di una guerra civile iniziata con l'esplosione della bomba nella banca dell'Agricoltura di. ...

Milano, nuova ondata di maltempo in arrivo: temporali e 17 gradi MilanoToday.it

Una camminata per omaggiare le reliquie di Sant’Agostino. Per tutti i fedeli e pellegrini che vogliono affrontare questa esperienza, l’appuntamento è programmato per domenica 27 agosto. Una passeggiat ...Maltempo, a luglio in Lombardia più di 150mila fulmini e ... Il 21 luglio un tornado si è abbattuto sulla provincia di Milano, tra Cernusco sul Naviglio e Gessate. Il 25 luglio raffiche di vento oltre ...