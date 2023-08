Maltempo in Lombardia | a luglio grandine fino a 10 cm diametro e oltre 150mila fulmini

...ricavati dalla rete di monitoraggio idrometeorologica e radarmeteorologica di Arpa. 'Il ... In seguito al forte, già dai primi giorni di luglio, il sistema della Protezione civile ......nuova allerta per Milano ancora alla prese con la conta dei danni per l'ultima ondata di. ... In150mila fulmini inE a conferma dell'atipicità di questa estate italiana dall'...... ancora, una nuova misura ministeriale specifica per gli agricoltori colpiti dal. Per ... già presentata dalla Regione, di ottenere lo stato di calamità per la. Le immagini Foto 1 di ...

Previsioni meteo, il maltempo torna a Milano e in Lombardia: quando e dove IL GIORNO

Meteo - Maltempo torna a colpire l'Italia con qualche pioggia e temporale dovuti all'intrusione di correnti umide: ecco l'allerta della Protezione Civile ...La conta dei danni ha portato ai primi riscontri: a Brescia ammontano a 488 milioni di euro per ora, 452 milioni per danni a case private e aziende e 36 per le strutture pubbliche.