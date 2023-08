Maltempo in arrivo | Forti temporali e grandinate minacciano l' Italia nelle prossime 48 ore!

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'Aquila - Giovedì: Nord: Rovesci già da stanotte, soprattutto su Alpi, Prealpi e occasionalmente pedemontane. Al mattino residui rovesci su centro est Liguria, poi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Nel pomeriggio e sera,intensi tra medio alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto orientale e Friuli, con rischio di nubifragi etra alto Veneto e Friuli. Sporadici rovesci non esclusi sull'Emilia, specie tra Ferrarese e Comacchio, con qualche temporale in alta Toscana durante la notte. Centro: Nubi sparse sulle zone interne appenniniche, basso rischio di fenomeni. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud: Sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in aumento, soprattutto al Centro-Sud. Venti meridionali moderati con rinforzi. Mari mossi tendenti a molto mossi. Venerdì: Nord: Condizioni di ...

Come aveva potuto ilcolpire la sacralità di San Siro Poi piano pianodi fianco allo stadio. È lì, ancora in piedi, che guarda dall'alto delle sue rampe il fratellino più sfortunato: ...AGI - I tifoni sferzano l'Asia orientale , in un'ondata diche assume proporzioni storiche e che ha provocato decine di vittime. Il tifone Doksuri si ...a prestare attenzione anche all'...Tutto questo accompagnato, a tratti, daa tratti intenso. Vediamo nel dettaglio, dunque, dopo la giornata soleggiata di oggi, dove arriveranno le piogge e quando: con il ciclone Circe, ...

Milano, nuova ondata di maltempo in arrivo: temporali e 17 gradi MilanoToday.it

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Una sollecitazione al governo per intervenire con urgenza in sostegno ai territori colpiti dal maltempo, a Mantova e in Lombardia, e per stanziare i fondi necessari a provv ...Nelle prossime ore su tutta la regione sono previste piogge intense con temporali sparsi, anche forti. In particolare "l''arrivo di un deciso fronte freddo, nella giornata di venerdì, sarà preceduto ...