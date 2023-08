Mai così caldo negli ultimi 1 200 anni | lo dicono gli anelli degli alberi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Il cambiamento climatico in corso ha già prodotto un riscaldamento "senza precedenti1.200". Perfino "il Periodomedievale era più freddo di quanto si pensasse" e dunque più fresco della fase che viviamo. E' questa, in sintesi, la conclusione di uno studio internazionale coordinato da Marco Carrer dell'universitàStudi di Padova e da Georg von Arx dell'Istituto federale svizzero di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (Wsl). Un responso messo nero su bianco sulla rivista 'Nature' e che ci arriva dagli: per la precisione da 188 pini silvestri, i cuiraccontano appunto la 'storia meteorologica' di circa 1.200. "Il Medioevo e i secoli successivi sono stati ...

