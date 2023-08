Mahmoud Abdalla ucciso e fatto a pezzi | aveva denunciato i titolari della barberia alla Guardia di Finanza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Emergono ancora particolari sulla brutale esecuzione che ha visto vittima il 19enne egizianoe abbandonato nelle acque di Chiavari da due connazionali. Il giovane lo scorso 19 giugno, avrebbei suoi(ora in carcere per l’omicidio e la soppre

Genova . La barberia di via Merano a Sestri Ponente dove lavorava MohamedSayed, il giovane di 19 anni ucciso domenica 23 luglio, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri ieri sera, dopo una nuova ispezione nel tardo pomeriggio.'Sfruttano me e molti altri lavoratori', aveva detto il 19enneai militari in quell'ispezione ordinaria, un mese prima di venire accoltellato e smembrato dai titolari dell'esercizio, ...Qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere di, di 19 anni, mutilato di mani e testa, al largo di Santa Margherita, il fratello di "Bob" (uno dei due arrestati) dall'Egitto, dove si trova, avrebbe chiamato Abdelwahab Ahmed Gamal ...

Genova, Mahmoud Abdalla ucciso perché non voleva lavorare in ... Open

I carabinieri del nucleo Subacquei del comando di Genova stanno cercando, lungo la scogliera della colmata a mare di Chiavari, a ponente della foce del fiume Entella, la testa di Mahmoud Abdalla, il ..."Sfruttano me e molti altri lavoratori", aveva detto il 19enne Mahmoud Abdalla ai militari in quell'ispezione ordinaria, un mese prima di venire accoltellato e smembrato dai titolari dell'esercizio, ...