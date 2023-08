Lunedì 7 Agosto ritorna a Grottaminarda la “Festa della Trebbiatura”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGran, al molino Scoppettuolo (in contrada Maccarone 3 a, in provincia di Avellino): un happening rurale che è divenuto già una tradizione. Giunto alla quarta edizione, l’evento è completamente gratuito e richiama migliaia di persone. Si tratta di unache celebra innanzitutto i grani irpini, le cultivarprovincia verdeCampania, il territorio, le tradizioni, il benessere e il buon cibo. Fortemente voluta dall’imprenditore titolare del molino, Ciriaco Scoppettuolo e dalla moglie Iolanda, la kermesse si svolge in un un clima campestre e genuino, in cui troveranno spazio la pizzica (molto simile ai ritmiTaranta ...